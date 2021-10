Hyderabad

హైదరాబాద్: చారిత్రాత్మక నగరం హైదరాబాద్‌లో సరికొత్త ట్రెండ్ ఆరంభమైంది. ఇంతకుముందు ఎప్పుడూ లేని కొత్త ట్రెండ్ హైదరాబాదీలను ఆకట్టుకుంటోంది.. కట్టి పడేస్తోంది. తెలుగు ప్రజల చూపులను తన వైపునకు తిప్పుకొంటోందీ భాగ్యనగరం. ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురు చూసేలా చేస్తోంది. ప్రయోగాత్మకంగా చేపట్టిన ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ప్రాజెక్ట్ విజయవంతం కావడంతో దాన్ని మరింత విస్తరింపజేశారు అధికారులు.

Hundreds of visitors gathered at Hyderabad Old City's Charminar on Sunday evening to take part in the inaugural day of ‘Ek Sham Charminar Ke Naam’ after the huge success of ‘Sunday Funday’ on Tank Bund.