జాతీయ జెండాను అలా వదిలేసి..కొట్టుకున్న టీఆర్ఎస్-బీజేపీ నేతలు: చిరిగిన కార్పొరేటర్ చొక్కా

Hyderabad

హైదరాబాద్: అధికార తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి-భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తల మధ్య హైదరాబాద్‌లో ఘర్షణ తలెత్తింది. ఒకరినొకరు కొట్టుకున్నారు. తన్నుకున్నారు.. తోసుకున్నారు. దేశ 75వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని జాతీయ జెండాను ఎగురవేసే విషయంలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. ఈ ఘర్షణల సందర్భంగా బీజేపీ కార్పొరేటర్‌కు గాయాలయ్యాయి. ఆయన చొక్కా చిరిగిపోయింది. దీనితో కార్పొరేటర్, ఆయన అభిమానులు, బీజేపీ కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనకు దిగారు. దీనితో స్థానికంగా ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.

English summary

Brawl broke out between the ruling TRS and BJP party workers at Vinayak Nagar in Malakgiri division, just before the flag hoisting. BJP's Malkajgiri Corporator V Sravan Kumar was injured.