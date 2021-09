వాన్ని నడిరోడ్డుపై ఉరితీయాలి-గంజాయి మాఫియాతో నిందితుడికి లింకులు-హత్యాచార ఘటనపై నిప్పులు చెరిగిన సీతక్క

Hyderabad

oi-Srinivas Mittapalli

హైదరాబాద్‌లోని సైదాబాద్‌ సింగరేణి కాలనీలో ఆరేళ్ల బాలికపై హత్యాచార ఘటనపై రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రజల నుంచి ఆగ్రహావేశాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఘటన జరిగి నాలుగు రోజులైనా ప్రభుత్వం పెద్దగా స్పందించట్లేదనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. పేద గిరిజన బిడ్డ కాబట్టే ప్రభుత్వం సత్వర న్యాయం దిశగా చర్యలు తీసుకోవట్లేదని పలువురు విమర్శిస్తున్నారు.తాజాగా ఎమ్మెల్యే సీతక్క సింగరేణి కాలనీలో బాధిత కుటుంబాన్ని పరామర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వంపై సీతక్క తీవ్ర స్థాయిలో ఫైర్ అయ్యారు.

MLA Seethakka demanded to hang rape accused in the public,on Monday she visited Singareni colony and talked to the victims family members.She questioned why government is negligence over this incident and why no ST MLA is responding on the incident.