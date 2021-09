Hyderabad

oi-Sai Chaitanya

పవన్ కళ్యాణ్ చేసిన వ్యాఖ్యలతో అటు రాజకీయంగా మంత్రులు..ఇటు సినీ ప్రముఖులు రియాక్ట్ అవుతున్నారు. ఏపీలో సినీ ఇండస్ట్రీ సమస్యల పైన స్పందిస్తూ ఏపీ ప్రభుత్వం పైన పవన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసారు. అదే సమయంలో పవన్ కళ్యాణ్ నేరుగా మోహన్ బాబు స్పందించారు. ఆయన ఈ మేరకు ఇక లేఖ విడుదల చేసారు. మోహన్ బాబు..మా సోదరుడు...అంటూనే మీరు వైసీపీ నేతలకు బంధువులని చెప్పుకుంటారు కదా... ఆన్ లైన్ టిక్కెట్ల పైన స్పందించండి. ఏపీ సీఎంకు చెప్పండి అంటూ పవన్ సెటైరికల్ గా వ్యాఖ్యానించారు.

English summary

After taking Mohan Babu's name during the speech in a movie function, Pawan was given a counter by the senior actor that he will respond after Maa elections.