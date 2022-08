నేడు సామూహిక జాతీయ గీతాలాపన; అబిడ్స్ వద్ద పాల్గొననున్న సీఎం కేసీఆర్; ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు!!

Hyderabad

oi-Dr Veena Srinivas

75 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుని 76 సంవత్సరంలోకి అడుగుపెడుతున్న సందర్భంగా స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వజ్రోత్సవాల్లో భాగంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సామూహిక జాతీయ గీతాలాపన కార్యక్రమాన్ని మంగళవారం నాడు నిర్వహించనున్నారు.

English summary

A mass national anthem program will be organized today as part of the Independence Diamond Jubilee celebrations. CM KCR will participate in the National Anthem singing program at Abids Post Office. Due to this, traffic restrictions were imposed.