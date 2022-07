సీఎం కేసీఆర్ అడిగిన ప్రశ్నలకు జవాబేది? మోడీపై విరుచుకుపడిన మంత్రి హరీష్ రావు

Hyderabad

oi-Dr Veena Srinivas

హైదరాబాద్: సికింద్రాబాద్ పెరేడ్ గ్రౌండ్స్ లో బీజేపీ నిర్వహించిన విజయ సంకల్ప సభ లో ప్రధాని మోడీ ప్రసంగంపై టీఆర్ఎస్ మంత్రులు విరుచుకుపడుతున్నారు. సీఎం కేసీఆర్ అడిగిన ఒక ప్రశ్నకు ప్రధాని నరేంద్రమోడీ సమాధానం చెప్పలేదని, అసలు తమకు జవాబుదారీతనమే లేదని మోడీ మరోమారు నిరూపించుకున్నారని మంత్రి హరీష్ రావు ఎద్దేవా చేశారు.

English summary

Minister Harish Rao lashed out at Modi's speech in BJP's Vijaya Sankalpa Sabha and asked Answered the questions asked by CM KCR?. Harish rao angry that PM Modi has not announced any development policy to telangana .