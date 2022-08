గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో 35వేలకు పైగా గణేశ మండపాలు; ఖైరతాబాద్ లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు!!

Hyderabad

హైదరాబాద్ : గణేశ నవరాత్రి ఉత్సవాలకు తెలంగాణ రాష్ట్రం రెడీ అయింది. ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని జిహెచ్ఎంసి పరిధిలో గణేశ నవరాత్రి ఉత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించాలని అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు. ఎక్కడ ఎటువంటి మత ఘర్షణలకు తావులేకుండా, ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో గణపతి నవరాత్రి ఉత్సవాలు నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం చేసిన సూచనలతో, అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు.

More than 35,000 Ganesha mandapams set up in Greater Hyderabad for Ganesha Navratri celebrations. Traffic restrictions were imposed on the occasion of Khairatabad Mahaganapati celebrations. 24 artificial ponds are being set up for immersion.