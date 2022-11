రౌడీషీట్ ఎత్తేసిన ఆనందం.. రౌడీ షీటర్లతో కలిసి రేవ్ పార్టీ.. అశ్లీలనృత్యాలు; 48మంది అరెస్ట్!!

Hyderabad

oi-Dr Veena Srinivas

రౌడీషీట్ ఎత్తేసిన ఆనందంలో ఓ మాజీ రౌడీషీటర్ చేసిన పని మళ్లీ వారిపై కేసు నమోదు అయ్యేలా చేసింది. తనపై రౌడీషీట్ ఎత్తివేసిన ఆనందంలో ఉన్న ఆ మాజీ రౌడీషీటర్ స్నేహితులు, యువతతో కలిసి రేవ్ పార్టీని ఏర్పాటు చేసి అశ్లీల నృత్యాలు చేస్తుండగా శంషాబాద్ పోలీసులు, స్పెషల్ ఆపరేషన్ టీం పట్టుకొని కేసు నమోదు చేశారు. ఈ కేసులో మొత్తం నలభై ఎనిమిది మందిని అరెస్టు చేశారు.

English summary

A former rowdy sheeter organized a rave party with the rowdy sheeters in the joy of lifting the rowdy sheet on him. On receiving the information, the police attacked and arrested 48 people. A case has been registered and investigation is underway.