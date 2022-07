Hyderabad

oi-Dr Veena Srinivas

హైదరాబాద్: తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ పై టీపిసిసి అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. సీఎం కేసీఆర్ ఏకపాత్రాభినయం చేశారని కెసిఆర్ ను దుర్యోధనుడు ఆవహించినట్లుగా ఉందని రేవంత్ రెడ్డి ఎద్దేవా చేశారు. ఇక సోమవారం నాడు వర్షాలపై సమీక్ష తర్వాత సీఎం కేసీఆర్ కాంగ్రెస్, బిజెపి లపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. ఇక కేసీఆర్ చేసిన వ్యాఖ్యలకు రేవంత్ రెడ్డి ఘాటుగా రిప్లై ఇచ్చారు.

English summary

Revanth Reddy criticized that KCR is the godfather of Eknath Shinde. Revanth Reddy challenged KCR to go for early elections if he dares..