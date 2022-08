ఖైరతాబాద్ గణేశ్: మట్టి ప్రతిమ, 80 రోజుల కృషి, రూ.కోటి ఖర్చుతో..

Hyderabad

oi-Shashidhar S

వినాయక చవితి వచ్చేస్తోంది. ఊరు, వాడ అంతా గణేశ్ ఉత్సవాలకు సంబంధించి పనుల్లో నిమగ్నం అయ్యారు. గణేశ్ విగ్రహాం అంటే ఖైరతాబాద్ పెట్టింది పేరు.. భారీగా ఉండటంతోపాటు.. ఏడాదికోసారి మంచి మేసెజ్ ఇస్తారు. ఇక్కడికి తాపేశ్వరం నుంచి లడ్డూ కూడా తీసుకొస్తారు. ఈ సారి కూడా వినాయకుడు కొలువుదీరనున్నారు. అయితే ఇదివరకటిలా ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ కాకుండా మట్టి గణనాథుడి ప్రతిమను రెడీ చేశారు. ఆ వివరాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం పదండి.

English summary

Khairatabad Ganesh idol is known for its height and is the tallest Ganesh idol this year Rs 1 crore will be spent on the preparation of idol.