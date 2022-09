సికింద్రాబాద్ అగ్నిప్రమాదం: ఎనిమిదికి చేరిన మృతుల సంఖ్య, ఈ బైక్స్ షోరూమ్ యజమానిపై కేసునమోదు!!

Hyderabad

oi-Dr Veena Srinivas

సికింద్రాబాద్ లో ఘోర అగ్ని ప్రమాదం జరిగిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఘటనలో ఏడుగురు సజీవ దహనం కాగా, ప్రస్తుతం ఆసుపత్రిలో మరొకరు మృతి చెందినట్లుగా తెలుస్తోంది. దీంతో అగ్ని ప్రమాదంలో మృతుల సంఖ్య ఎనిమిదికి చేరినట్లుగా పోలీసు అధికారులు వెల్లడించారు.

English summary

The death toll in the explosion of electric bikes at the Ruby Fried luxury hotel in Secunderabad has reached eight. A case has been registered against the owner of E-bike showroom for running an electric bike showroom against the rules.