Hyderabad

oi-Dr Veena Srinivas

కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్తగా తీసుకువచ్చిన అగ్నిపథ్ పథకాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ భారీ ఆందోళన చేపట్టిన యువత సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్లో ఊహించనివిధంగా విధ్వంసం సృష్టించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ విధ్వంసం కేసులో ఇప్పటికే 46 మందిని అరెస్ట్ చేసిన రైల్వే పోలీసులు, వారిని చంచల్గూడ జైలుకు రిమాండ్ నిమిత్తం తరలించారు. వీరు విధ్వంసానికి పాల్పడినట్టు పూర్తి ఆధారాలను సేకరించామని రైల్వే ఎస్పీ అనురాధ వెల్లడించారు. నేర నిర్ధారణ అయితే వీరికి జీవిత ఖైదు పడే అవకాశం లేకపోలేదని రైల్వే ఎస్పీ అనురాధ వెల్లడించారు.

English summary

candidates arrested in the vandalism at Secunderabad railway station are in Chanchalgoda jail. parents came to meet their children in jail, They are in tears that their children do not know any sin.