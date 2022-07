Hyderabad

oi-Dr Veena Srinivas

హైదరాబాద్: తెలంగాణ బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు, కరీంనగర్ ఎంపీ బండి సంజయ్ ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్ కు రాజకీయంగా రోజులు దగ్గర పడ్డాయని, టీఆర్‌ఎస్‌లో ఎందరో ఏకనాథ్ షిండేలు ఉన్నారని షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. దక్షిణ తెలంగాణను పూర్తిగా ఎడారిగా మార్చిన తెలంగాణ ద్రోహి కేసీఆర్ అంటూ విమర్శించిన బండి సంజయ్, లక్ష కోట్లు మింగి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కట్టారని, జూరాల నెట్టెంపాడు పాలమూరు-రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టు ల సంగతి ఏమిటని ప్రశ్నించారు. టిఆర్ఎస్ పార్టీలో ఏక్ నాథ్ షిండే లు ఉన్నారు కాబట్టే తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ కు టెన్షన్ పట్టుకుందని అందుకే గులాబీ అధినేత ప్రెస్ మీట్ లో వంద సార్లు ఏక్ నాథ్ షిండే జపం చేస్తున్నారంటూ బండి సంజయ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

Bandi Sanjay made sensational comments that there are several Eknath Shindes in the TRS party, his son KTR, daughter Kavitha, and nephew Harish Rao can be Eknath Shinde, that is why KCR is afraid.