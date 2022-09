షాకింగ్: ఆడాళ్ళ మోజులో భర్త... నన్నే పట్టించుకోవా అంటూ సలసలకాగే నూనె పోసిన భార్య!!

Hyderabad

oi-Dr Veena Srinivas

హైదరాబాద్: ధర్మేచ అర్థేచ కామేచ మోక్షేచ నాతిచరామి అంటూ పెళ్లి చేసుకున్న భర్త, తనను తన పిల్లలను పట్టించుకోవడంలేదని ఆగ్రహించిన ఒక భార్య కోపంతో భర్తపై సలసల కాగే వేడి నూనె పోసింది. ఇంట్లో కట్టుకున్న భార్య ఉండగా, తనను కాదని పరాయి స్త్రీల వ్యామోహంలో భర్త ఉంటున్నాడని ఆరోపిస్తున్న భార్య, భర్త పై తీవ్ర అసహనంతో ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టింది.

English summary

A wife angrily pours scalding hot oil on her husband. The wife who was accusing her husband of neglecting her family for illegal affairs with other women was exposed to this atrocity in Hyderabad.