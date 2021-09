Hyderabad

oi-Srinivas Mittapalli

హైదరాబాద్‌లోని సైదాబాద్ సింగరేణి కాలనీలో ఆరేళ్ల చిన్నారి హత్యాచార ఘటనలో ఇప్పటికీ నిందితుడి ఆచూకీ దొరకలేదు. ఘటన జరిగి ఐదు రోజులవుతున్నా పోలీసులకు నిందితుడి జాడ చిక్కట్లేదు. నిందితుడి వద్ద సెల్‌ఫోన్ లేకపోవడంతో... అతను ఎక్కడున్నాడనేది కష్టంగా మారినట్లు తెలుస్తోంది.ప్రస్తుతం 10 పోలీస్ స్పెషల్ టీమ్స్ నిందితుడి కోసం గాలిస్తున్నట్లు సమాచారం. మరోవైపు,మంత్రి కేటీఆర్ మాత్రం ఘటన జరిగిన కొద్ది గంటల్లోనే పోలీసులు నిందితుడిని పట్టుకున్నారంటూ రెండు రోజుల క్రితం ట్వీట్ చేయడం గమనార్హం. దీంతో ఈ ఘటనలో నిందితుడి అరెస్టుపై ఒకింత గందరగోళానికి తావిచ్చినట్లయింది. తాజాగా బాధిత కుటుంబాన్ని నటుడు మంచు మనోజ్ పరామర్శించారు. ఈ సందర్భంగా సాయి ధరమ్ తేజ్ రోడ్ యాక్సిడెంట్ అంశాన్ని ప్రస్తావించిన మనోజ్ మీడియాపై ఫైర్ అయ్యారు.

English summary

Tollywood hero Manchu Manoj visited the family of rape victim in Singareni colony,Hyderabad on Tuesday.He demanded goverment to punish the accused as early as possible.He expressed anger on media for not giving coverage to this news.