Crime News: కేబుల్ బ్రిడ్జ్ పై నుంచి దూకిన మహిళ.. ఇంకా లభించని ఆచూకీ..

Hyderabad

oi-Chekkilla Srinivas

దుర్గం చెరువు కేబుల్ బ్రిడ్జ్ పై నుంచి దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్న స్వప్న అనే మహిళ ఆచూకీ ఇంకా లభ్యం కాలేదు. ఆమె మృతదేహం కోసం దుర్గం చెరువులో గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. గురువారం మధ్యాహ్నం కేబుల్ బ్రిడ్జ్ పైనుంచి స్వప్న దుర్గం చెరువులోకి దూకింది. యువతి దూకడాన్ని గమనించిన దుర్గం చెరువుకి వచ్చిన సందర్శకులు వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు.

English summary

The whereabouts of Swapna, a woman who committed suicide by jumping from the Durgam Lake cable bridge, is still not available. The search for her body is going on in Durgam pond.