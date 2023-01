హైదరాబాద్ సెంట్రల్ వర్శిటీలో మోడీపై బీబీసీ డాక్యుమెంటరీ వర్సెస్ కశ్మీర్ ఫైల్స్ ప్రదర్శన

Hyderabad

oi-Syed Ahmed

ప్రధాని మోడీపై బీబీసీ రూపొందించిన డాక్యుమెంటరీ సీరీస్ ను కేంద్రం నిషేధించడం దేశవ్యాప్తంగా ఉద్రిక్తతలకు కారణమవుతోంది. మోడీపై బీబీసీ సిరీస్ ను ప్రదర్శించకుండా అడ్డుకోవడాన్ని నిరసిస్తూ వామపక్ష విద్యార్ధి సంఘాలు ప్రదర్శనలకు దిగుతున్నాయి. తాజాగా ఇదే క్రమంలో హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్శిటీలో మరోసారి బీబీసీ సిరీస్ ను ఎస్ఎఫ్ఐ విద్యార్ధులు ప్రదర్శించారు. దీన్ని ముందుగా ప్రచారం చేసి మరీ ప్రదర్శించారు.

హెచ్సీయూలో ఎస్ఎఫ్ఐ విద్యార్ధులు బీబీసీ సీరీస్ ప్రదర్శనతో రెచ్చిపోయిన ఆరెస్సెస్ విద్యార్ధి సంఘం ఏబీవీపీ నేతలు కూడా పోటీగా కశ్మీర్ ఫైల్స్ చిత్రాన్ని ప్రదర్శించారు. దీంతో ఇరు వర్గాల మధ్య తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్ధితులు చోటు చేసుకున్నాయి. నిన్న అర్ధరాత్రి వరకూ ఉద్రిక్తతలు కొనసాగాయి.

ఈ మధ్యే జనవరి 21న వర్శిటీలో కొందరు విద్యార్ధులు బీబీసీ సిరీస్ ప్రదర్శించడంతో దీనిపై అధికారులు ఇరుకునపడ్డారు. దీనిపై యూజీసీ నుంచి నోటీసులు కూడా వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే మరోసారి విద్యార్ధులు బీబీసీ సిరీస్ ప్రదర్శించడం వివాదాస్పదం అవుతోంది.

Glimpses from the succesful screening of the documentary 'India: The Modi Question' organized by SFI HCU on the Republic Day following the call of SFI CEC. More than 400 students turned out for the screening rejecting the false propaganda and the attempts of ABVP to (1/2) pic.twitter.com/Jy3On3Kps5