Crime: నాగోల్ కాల్పుల ఘటనలో దర్యాప్తు ముమ్మరం.. దుండగుల కోసం కొనసాగుతున్న వేట..

Hyderabad

oi-Chekkilla Srinivas

హైదరాబాద్ నాగోల్ లోని నగల దుకాణంలో కాల్పుల ఘటనలో పోలీసులు ముమ్మరంగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. 15 టీంలను ఏర్పాటు చేసి నిందితుల కోసం గాలిస్తున్నారు. సీసీటీవీ ఫుటేజీ ఆధారంగా విచారణ కొనసాగిస్తున్నారు. గురువారం రాత్రే ఘటన స్థలికి చేరుకున్న క్లూస్ టీమ్ పలు ఆధారాలను స్వీకరించింది.

English summary

The police are actively investigating the incident of firing at a jewelery shop in Nagol, Hyderabad. 15 teams have been formed and are searching for the accused.