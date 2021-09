టాలీవుడ్ డ్రగ్స్ కేసు : నేడు ఈడీ విచారణకు ఛార్మి .. కెల్విన్ లొంగుబాటుతో సినీవర్గాల్లో టెన్షన్ !!

Hyderabad

oi-Dr Veena Srinivas

తెలుగురాష్ట్రాలలోనే కాదు దేశ వ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన టాలీవుడ్ డ్రగ్స్ కేసులో ఎన్ ఫోర్స్ మెంట్ డైరెక్టరేట్ విచారణను ప్రారంభించిన విషయం తెలిసిందే. మనీ లాండరింగ్ చట్టం కింద ఈ కేసులో ఈడీ సినీ రంగానికి చెందిన 12 మంది ప్రముఖులకు నోటీసులు ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పటికే టాలీవుడ్ ప్రముఖ దర్శకుడు పూరి జగన్నాథ్ హైదరాబాద్లోని ఈడీ కార్యాలయంలో విచారణకు హాజరయ్యారు. ఇక ఈ రోజు చార్మి ఈడీ విచారణకు హాజరు కానున్నారు.

English summary

Actress and producer Charmi is scheduled to appear in front of ED today in connection with the Tollywood drugs case. Officials will also look into Charmi's bank accounts in terms of money laundering .ED will also investigate financial transactions of The Charmi Production House. It is alleged that the drugs peddlar kelvin provided the information about the tollywood personalities. It is in this context that the Charmi affair, which is appearing before the entire pre-trial today, has become curious for the tollywood industry.