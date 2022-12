Hyderabad

హైదరాబాద్ లోని సైబరాబాద్ పరిధిలో శుక్రవారం ట్రాఫిక్ ఆంక్షాలు విధించనున్నారు. మైండ్ స్పేస్ జంక్షన్ (రాయదుర్గం మెట్రో స్టేషన్) నుంచి శంషాబాద్ ఎయిర్ పోర్టు వరకు మెట్రో సెకండ్ ఫేజ్ పనులకు సీఎం కేసీఆర్ శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. దీంతో ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఆంక్షలు విధించారు. ఈ మేరకు సైబరాబాద్ ట్రాఫిక్ డీసీపీ శ్రీనివాస్​ రావు ప్రకటన చేశారు.

Traffic restrictions will be imposed in Hyderabad's Cyberabad area on Friday. CM KCR will lay the foundation stone for the second phase of Metro from Mind Space Junction (Rayadurgam Metro Station) to Shamshabad Airport.