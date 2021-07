వరదలో చిక్కుకున్న టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే సుధీర్ రెడ్డి కారు.. అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేకు తప్పని తిప్పలు

Hyderabad

oi-Dr Veena Srinivas

హైదరాబాద్ లో వర్షాల ఎఫెక్ట్స్ సామాన్యులనే కాదు ఎమ్మెల్యేలను ఇబ్బంది పెడుతోంది. తాజాగా టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేకు వరద కష్టాలు తప్పలేదు. అధికార టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే సుధీర్ రెడ్డి కారు వరద నీళ్లలో ఇరుక్కుపోవడంతో దానిని బయటకు తీసుకురావడం కోసం సదరు ఎమ్మెల్యే నానాతంటాలు పడ్డారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది. నగర రహదారుల పరిస్థితిని అందరూ ప్రశ్నించేలా చేస్తుంది.

English summary

LB Nagar TRS party MLA Sudheer Reddy was traveling in Hastinapuram Division Sagar Enclave when his car got stuck in flood waters. MLA along with the security got down and pushed the car. Came out of the car after a long time.