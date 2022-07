కేసీఆర్ అవినీతిపై బీజేపీ కేసులు ఎందుకు పెట్టటంలేదు? చీకటిఒప్పందాలు.. బయట డ్రామాలా?: వైఎస్ షర్మిల

Hyderabad

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రజా ప్రస్థానం పాదయాత్ర ద్వారా తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాలలో పర్యటన చేపట్టిన వైయస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ అధినేత్రి వైయస్ షర్మిల తెలంగాణ సీఎం కెసిఆర్ అవినీతిని, కెసిఆర్ అవినీతిని ప్రశ్నించని బీజేపీని టార్గెట్ చేస్తూ విమర్శలు గుప్పించారు. హుజూర్నగర్ లో పాదయాత్ర నిర్వహించిన వైయస్ షర్మిల కెసిఆర్ పై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. వైయస్సార్ తెలంగాణ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే మొదటి సంతకం నిరుద్యోగుల ఫైల్ పైన పెడతామని వైయస్ షర్మిల హామీ ఇచ్చారు.

English summary

Why is BJP not filing cases against KCR's corruption? YS Sharmila said that KCR is not being sent to jail because of dark deals. YS Sharmila said that TRS and BJP are playing outside dramas.