పేదల వైద్యానికి 8వందల కోట్లు లేవా దొరా? ఆరోగ్యశ్రీ జోలికొస్తే ఖబడ్దార్: వైఎస్ షర్మిల!!

Hyderabad

oi-Dr Veena Srinivas

వైయస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ అధినేత్రి వైయస్ షర్మిల తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ పై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. సీఎం కేసీఆర్ తెలంగాణ ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారని, చాలా విషయాలలో ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చకుండా అన్యాయం చేస్తున్నారని పదేపదే మండిపడుతున్న వైయస్ షర్మిల ఆరోగ్యశ్రీని మూసివేయాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారంటూ సీఎం కేసీఆర్ ను టార్గెట్ చేశారు.

ఆ ఎమ్మెల్యేల ఎరకేసులో రేవంత్ రెడ్డికి కొత్త ఆయుధం..!

English summary

YS Sharmila alleges that KCR is planning to down Arogya sri services in Telangana state and is trying to close down Arogyasri. She warned that if such an attempt is made, it will not be easy