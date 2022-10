బంగ్లాదేశ్, మయన్మార్ సరిహద్దుల నుండి భారత్లోకి అక్రమంగా బంగారం.. ఒక్కనెలలో ఎంత బంగారం పట్టుబడిందంటే!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

బంగ్లాదేశ్, మయన్మార్ సరిహద్దుల నుండి భారత్లోకి తరలిస్తున్న అక్రమ బంగారం గుట్టు రట్టు చేస్తున్నారు డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఇంటెలిజెన్స్ పోలీసులు. ఇటీవల ఈశాన్య ప్రాంతంలో ముఖ్యంగా బంగ్లాదేశ్ మరియు మయన్మార్ సరిహద్దులో భారత్లోకి తరలిస్తున్న అక్రమ బంగారాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవడం ఊపందుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.

English summary

In the month of September alone, DRI officials seized 121 kg of gold being smuggled into India from the borders of Bangladesh and Myanmar. 11 cases were registered in one month.