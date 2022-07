16వేలకు పైగా కరోనా కొత్తకేసులు; 24 మరణాలు; ఆందోళనకరంగా యాక్టివ్ కేసులు!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో కరోనా కేసుల నమోదు కొనసాగుతుంది. తాజాగా 3.32 లక్షల మందికి కరోనా నిర్ధారణ పరీక్షలు నిర్వహించగా 16,135 తాజా కోవిడ్ -19 కొత్తకేసులు నమోదయ్యాయి. దీంతో మొత్తం కేసుల సంఖ్య 4,35,18,564కి చేరుకుందని కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ పేర్కొంది. అదే సమయంలో, కరోనా మహమ్మారి కారణంగా గత 24 గంటల్లో 24 మంది మరణించారు. దీంతో కరోనా మహమ్మారి కారణంగా చోటు చేసుకున్న మొత్తం మరణాల సంఖ్య 5,25,223కి పెరిగింది.

క్రియాశీల రోగుల సంచిత సంఖ్య కూడా పెరుగుతూనే ఉంది మరియు ఆదివారం నాటికి 1,11,7111 నుండి 1,13,864 వద్దకు యాక్టివ్ కేసుల సంఖ్య చేరుకుంది. కరోనా యాక్టివ్ కేసులు క్రమంగా పెరుగుతుండటం ప్రస్తుతం భారతదేశంలో ఆందోళనకు కారణంగా మారింది. ఇదిలా ఉంటే దేశంలో ఇప్పటివరకు నమోదైన మొత్తం రికవరీల సంఖ్య 42,879,477గా ఉంది. గత 24 గంటల్లో 13,958 మంది కోలుకున్నారని బులెటిన్ చూపించింది. కరోనా నుండి కోలుకున్న వారికంటే కరోనా కొత్త కేసులే ఎక్కువగా నమోదు కావడం గమనార్హం.

ఇప్పటి వరకు మొత్తం నమోదైన రికవరీ శాతం 98.53 శాతంగా ఉంది. మరణాల శాతం 1.21% కాగా, యాక్టివ్ కేసుల శాతం 0.26% గా ఉంది. ఆదివారం పరీక్షించిన 3,32,978 నమూనాల నుండి ఇన్‌ఫెక్షన్ల తాజా పెరుగుదల కారణంగా రోజువారీ సానుకూలత రేటు 4.85% వద్ద ఉంది. ఇప్పటి వరకు 86,39,99,907 మంది నమూనాలను పరీక్షించినట్లు ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ (ICMR) ట్వీట్ చేసింది.

కేరళలో 3,322 తాజా కరోనా కేసులు నమోదయ్యాయి. మహారాష్ట్ర మరియు తమిళనాడులో వరుసగా 2,962 మరియు 2,672గా కరోనా కొత్త కేసులు ఉన్నాయి. పశ్చిమ బెంగాల్‌లో 1,822 మంది కరోనా మహమ్మారి బారిన పడగా, కర్ణాటకలో 975 కొత్త కేసులు నమోదయ్యాయి. ఢిల్లీలో మొత్తం కేసులు 648గా కనిపిస్తున్నాయి. వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఇప్పటి వరకు 1.97 బిలియన్ల కంటే ఎక్కువ డోసులు నిర్వహించబడ్డాయి. గత 24 గంటల్లో 1,78,383 వ్యాక్సిన్ డోసులు ఇచ్చినట్టు సమాచారం.

English summary

In the last 24 hours, more than 16 thousand new cases of corona and 24 deaths have been reported in India. An alarming rise in active cases to 1.13 lakh is currently seen.