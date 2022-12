ఆయనకు వీధులే ఆస్పత్రులు.. 5రూపాయలకే వైద్యసేవలు.. డాక్టర్ శంకర్ గౌడ మరో ధన్వంతరి!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

వైద్యో నారాయణో హరి అంటారు. దానికి నిజమైన అర్థం చెప్తున వైద్యుడు డాక్టర్ శంకర్ గౌడ ఈ సంవత్సరం ఇండియన్ ఆఫ్ ద ఇయర్ గా నిలిచారు. వైద్యం వ్యాపారం గా మారిన నేటి రోజుల్లో, వ్యాపార దృక్పథంతో కాకుండా సమాజానికి మేలు చేయాలన్న సంకల్పంతో ముందుకు నడుస్తున్న ఈ వైద్యుడు ఎంతో మందికి స్ఫూర్తి ప్రదాతగా నిలిచారు. కేవలం 5 రూపాయలతో రోడ్డు పక్కన కూర్చుని వైద్యం చేస్తున్న ఈ వైద్యుడు మరో ధన్వంతరిగా అందరి మనస్సులో స్థానం సంపాదించారు.

English summary

Dr. Shankar Gowda, who provides medical services for just 5 rupees on the streets in the rural areas of Mandya, Karnataka, has been recognized as another dhanvantari. His medical services are now making him famous all over the country.