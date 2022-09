India

oi-Garikapati Rajesh

భార‌త ప్ర‌భుత్వం 1952లో చిరుత‌పులుల‌ను అంత‌రించిపోయిన జాతిగా అధికారికంగా ప్ర‌క‌టించింది. అంత‌కు నాలుగు సంవ‌త్స‌రాల ముందే ప్ర‌స్తుత చ‌త్తీస్‌గ‌డ్ రాష్ట్రంలోని కొరియా జిల్లాలో చివ‌రి చిరుత‌పులి మ‌ర‌ణించింది. ఆ త‌ర్వాత ఆన‌వాళ్లు లేవు. ఈ నేప‌థ్యంలో వ‌న్య‌ప్రాణుల సంర‌క్ష‌కులు తీవ్రంగా కృషిచేయ‌డంతోపాటు కేంద్ర ప్ర‌భుత్వం కూడా చొర‌వ తీసుకుంది. దీంతో న‌మీబియా నుంచి 8 చీతాలు భార‌త్‌లోకి అడుగుపెట్ట‌బోతున్నాయి.

English summary

After a long journey of 16 hours, the leopard is going to enter our country on 17th of this month.