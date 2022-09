67కు పైగా పోర్న్ వెబ్ సైట్లపై నిషేధం; అశ్లీలంపై భారత్ ఉక్కుపాదం!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారత ప్రభుత్వం అశ్లీల వెబ్ సైట్లపై ఉక్కుపాదం మోపింది. టెలికమ్యూనికేషన్స్ విభాగం (DoT) అశ్లీల విషయాలను కలిగి ఉన్న 67 కు పైగా వెబ్‌సైట్‌లను బ్లాక్ చేయాలని ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్లను ఆదేశించింది. ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ (ఐటీ) రూల్స్, 2021ని ఉల్లంఘించినందుకు, రెండు హైకోర్టులు జారీ చేసిన తీర్పుల ఆధారంగా ఈ ఆదేశాలు ఇచ్చింది.

English summary

Center has banned more than 67 porn websites. This decision was taken in the course of India's crackdown on obscenity.