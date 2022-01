India

oi-Dr Veena Srinivas

ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని ఔరయా జిల్లాలో సంచలనం కలిగించే ఉదంతం ఒకటి వెలుగులోకి వచ్చింది. ఓ వివాహ వేడుకలో చోటుచేసుకున్న ఘటన అక్కడ అందరినీ షాక్ కి గురి చేసింది. వివాహం జరుగుతున్న సమయంలో ఒక్కసారిగా వధువు పెళ్లికి నిరాకరించింది. పెళ్లికి వధువు నిరాకరించడంతో ఇరు కుటుంబాల మధ్య వాగ్వాదం కూడా జరిగింది. అందరూ వధువును ఒప్పించేందుకు ప్రయత్నించగా, ఆమె మనసు మార్చుకోవడానికి నిరాకరించింది. అసలేం జరిగిందంటే

The groom threw the garland at the bride's turban during the vara mala. bride refused to marry him. The shocking incident happened in Uttarpradesh.