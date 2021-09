హమ్మయ్య .. ఆరు నెలల తర్వాత 20వేల దిగువకు కరోనా కొత్త కేసులు, భారత్ కు భారీ ఉపశమనం

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో కరోనా కేసులు గణనీయంగా తగ్గడం ఊరటనిస్తుంది. 200 రోజుల అనంతరం 20 వేల దిగువకు కరోనా కేసులు నమోదు కావడం భారత దేశానికి పెద్ద రిలీఫ్ అని చెప్పాలి. కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ విడుదల చేసిన తాజా గణాంకాల ప్రకారం, గత 24 గంటల్లో భారతదేశంలో 18,795 కొత్త కోవిడ్ -19 కేసులు నమోదయ్యాయి. మొన్న నమోదైన కేసులతో పోలిస్తే 27.8 శాతం తక్కువగా నమోదయ్యాయి.

భారత్ కు బిగ్ రిలీఫ్ .. 30 వేలకు దిగువనే కొత్త కేసులు, 3 లక్షల దిగువకు యాక్టివ్ కేసులు

English summary

Corona new cases below 20,000 after six months, a huge relief to India. It is a great relief to India that after 200 days, In the last 24 hours, 18,795 new Kovid-19 cases were reported in India.