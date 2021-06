నెల క్రితం మిస్సయిన కుటుంబం, పదడుగుల లోతులో అస్థిపంజరాలుగా .. మిస్టరీ మర్డర్స్ వెనుక షాకింగ్ నిజాలు

India

ఒక ప్రేమ వ్యవహారం ఐదు నిండు ప్రాణాలను నిలువునా తీసింది. ఒక యువతిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంటానని మోసం చేసి చివరకు వేరే మహిళతో పెళ్లికి సిద్ధపడిన లవర్ కు గుణపాఠం నేర్పాలని, అతనిని పెళ్లి చేసుకోనున్న యువతి ఫోటోలు, ఫోన్ నెంబర్ ను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది అని తెలుసుకుని పక్కా ప్లాన్ ప్రకారం ఆమెతో పాటు ఆమె కుటుంబ సభ్యులను హతమార్చాడు. వారందరినీ ఒక పొలంలో పది అడుగుల లోతులో గొయ్యి తీసి పాతి పెట్టాడు. ఒళ్ళు గగుర్పొడిచే క్రైమ్ కథా చిత్రాన్ని తలపించిన ఈ దారుణం మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చోటుచేసుకుంది.

Skeletons of five persons of a family who were missing since May 13 were exhumed from an agricultural field in Madhya Pradesh's Dewas district .All five were murdered by strangulation and dumped in a 10-foot-deep pit that was dug in advance.