Illegal affair: పక్కలో ప్రియుడు, కోడుకు మూడ్ పాడు చేస్తున్నాడని ? సుఖం కోసం, సినిమా స్కెచ్ !

India

oi-Mallikarjuna

అహమ్మదాబాద్/చెన్నై: భర్తతో కాపురం చేసిన భార్య కొడకుకు జన్మనిచ్చింది. భర్త ఉదయం ఉద్యోగానికి వెళ్లిన తరువాత భార్య ఇంట్లోనే ఉంటున్నది. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో పోస్టుమార్టం రూమ్ దగ్గర ఉద్యోగం చేస్తున్న యువకుడిని సెట్ చేసుకున్న భార్య అతనితో ఎంజాయ్ చేసింది. ఉదయం భర్త ఉద్యోగానికి వెళ్లడంతో అతని భార్య ప్రియుడితో మజా చేసే ఉద్యోగం మొదలు పెట్టింది. ప్రతిసారి కొడుకును వెంట పెట్టుకుని వెళ్లడం, ప్రియుడితో మంచి మూడ్ లో ఉన్న సమయంలో కొడుకు ఏడవడం ఆ తల్లికి నచ్చలేదు. నీ కొడుకు ఏంది ఎప్పుడు మంచి టైమ్ లో మనం సుఖంగా ఉంటున్న సమయంలో మూడ్ పాడు చేస్తున్నాడని ప్రియుడు అసహనం వ్యక్తం చేశాడు.

ప్రియుడు సంతోషంగా ఉండాలంటే నా కొడుకును చంపేయాలని కసాయి తల్లి ప్లాన్ వేసింది. కొడుకును హత్య చేస్తే తాను కాని, తన ప్రియుడు కాని పోలీసులకు చిక్కకూడదని ఆలోచించింది. కొడుకు అనారోగ్యానికి గురైనాడని ఆసుపత్రికి పిలిచుకుని వెళ్లిన తల్లి ప్రియుడితో కలిసి ఆసుపత్రి రెస్ట్ రూమ్ లో కొడుక్కి విషయం కలిపిన పాలు, బిస్కెట్లు ఇచ్చింది. కొన్ని గంటల తరువాత కొడుకు ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోయియి. చేసిన పాపం ఊరికేపోదు అనే సామెతలాగా పోస్టుమార్టం నివేదికలో అసలు విషయం బయటపడటంతో కొడుకును చంపిన తల్లి, ఆమె ప్రియుడు ఇప్పుడు కటకటాలపాలైనారు.

Illegal affair: ఒకే కంపెనీలో దంపతుల ఉద్యోగం, భార్యతో క్యాబిన్ లో కాపురం పెట్టిన మేనేజర్, ఫినిష్ !

English summary

Illegal affair: A woman and her paramour allegedly killed the former's three-year-old child by giving him poisoned milk at a guesthouse near Civil Hospital to ensure that the child does not become an impediment to their relationship in Ahmedabad.