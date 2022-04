అమానవీయ ఘటన: 22ఏళ్లుగా చీకటిగదిలో బంధీగా మహిళ; అసలేం జరిగిందంటే!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

గుజరాత్లోని సూరత్లో ఒక అమానవీయ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఓ మహిళను కుటుంబ సభ్యులు 22 సంవత్సరాలుగా ఒక చీకటి గదిలో బంధించి ఉంచిన ఘటన వెలుగులోకి రావడంతో బందీగా ఉన్న మహిళను బయటకు తీసుకు రావడం కోసం ఒక ఎన్జీవో రంగంలోకి దిగింది. అయితే ఆమె కుటుంబ సభ్యులు ఆమెను గది నుండి బయటకు తీసుకురావడానికి అంగీకరించలేదు. అయినప్పటికీ ఎన్జీవో సభ్యుల ప్రయత్నంతో,పోలీసుల సహకారంతో మహిళకు చీకటి గది నుండి విముక్తి లభించింది.

English summary

An inhuman incident took place in Surat, Gujarat. An NGO has released a woman hostage after an incident came to light in which a woman was held captive by her family in a dark room for 22 years.