నటుడు కమల్ హాసన్ కు తీవ్ర అస్వస్థత.. ఆస్పత్రిలో చేరిక .. అభిమానులలో ఆందోళన!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

విలక్షణ నటుడు, నిర్మాత, దర్శకుడు, రాజకీయ నాయకుడు కమల్ హాసన్ తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు. జ్వరంతో బాధపడుతున్న ఆయనకు శ్వాసతీసుకోవడంలో ఇబ్బంది రావడంతో కమల్ హాసన్ ను అయన కుటుంబసభ్యులు ఓ ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. చెన్నై లోని పోరూరు రామచంద్ర ఆసుపత్రికి కమల్ హాసన్ ను తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు.

English summary

Versatile Actor Kamal Haasan has been taken to Poruru Ramachandra Hospital in Chennai and is undergoing treatment as he is seriously ill. This caused concern among the fans