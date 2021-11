బీజేపీకి ఉపఎన్నికల షాక్-పెట్రో ఊరట, ఉచిత రేషన్ కొనసాగింపు సహా దిద్దుబాటు-యూపీపై ఫోకస్

India

oi-Syed Ahmed

దేశవ్యాప్తంగా పలు రాష్ట్రాల్లో తాజాగా జరిగిన ఉపఎన్నికల ఫలితాల్లో బీజేపీకి ఎదురుదెబ్బలు తప్పలేదు. రోజురోజుకీ పెరుగుతున్న నిత్యావసర వస్తువుల ధరలతో పాటు పెట్రోలు, డీజిల్ ధరలు కూడా సామాన్యుడికి చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. దీనికి కారణమైన బీజేపీకి గుణపాఠం చెప్పాలని భావించిన ఓటర్లు.. హుజురాబాద్ వంటి కొన్ని చోట్ల మినహా చాలా సీట్లలో ఓటమి రుచి చూపించారు. దీంతో మేలుకున్న కాషాయ దళం ఇప్పుడు యూపీ ఎన్నికల్లో ఈ ఫలితాలు రిపీట్ కాకుండా జాగ్రత్త పడుతోంది. అందులో భాగంగానే పెట్రోల్ ధరల తగ్గింపుతో పాటు పలు చర్యలు చేపడుతోంది.

English summary

after bypoll debacle, now ruling bjp in central government is now planning for uttar pradesh assmebly elections next year. as a part of the poll strategy centre announces excise duty cut on fuel.