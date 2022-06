అగ్నివీరుల నియామకాలకు అగ్నిపథ్ స్కీమ్2022 షెడ్యూల్ విడుదల.. జులై నుండి రిజిస్ట్రేషన్లు.. గెట్ రెడీ!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

అగ్నిపథ్ పథకం జూన్ 14, 2022న ప్రారంభించబడినప్పటి నుండి దేశవ్యాప్తంగా ట్రెండింగ్ టాపిక్‌గా మారింది. దేశంలోని రక్షణ మరియు సాయుధ దళాలలో యువతను భాగస్వామ్యం చేసేందుకు ఈ పథకాన్ని కొనసాగించడానికి నిర్ణయించింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. అయితే నాలుగేళ్ల పాటు మాత్రమే ఈ ఉద్యోగానికి భరోసా ఉంటుందని చేసిన ప్రకటనతో దేశ వ్యాప్తంగా ఆందోళనలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. కేంద్రం అగ్నిపథ్ పథకంపై నిరుద్యోగ యువతలో ఉన్న అపోహలను తొలగించడానికి అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తూనే కొనసాగుతున్న ఆందోళన మధ్య అగ్నిపథ్ రిక్రూట్‌మెంట్ నోటిఫికేషన్ 2022 తేదీలు మరియు పూర్తి షెడ్యూల్ విడుదల చేసింది.

English summary

The Ministry of Information and Broadcasting has released the Agnipath Scheme 2022 Schedule for agniveers Recruitment. With this, it was announced that registrations in the Army will starts today.