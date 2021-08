సాగు చట్టాలను రద్దు చెయ్యాల్సిందే .. ప్రతి ఒక్కరి ఫోన్ లో పెగాసస్ : రైతుల ఆందోళనలో రాహుల్ గాంధీ !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

కేంద్రం తీసుకువచ్చిన వ్యవసాయ చట్టాలను వ్యతిరేకిస్తూ రైతులు ఆందోళన కొనసాగుతూనే ఉంది. ఈరోజు సాగు చట్టాలను వ్యతిరేకిస్తూ జంతర్ మంతర్ వద్ద ధర్నా చేస్తున్న రైతులకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ బృందం మద్దతు ప్రకటించింది. వారితో పాటు ఇతర విపక్ష నేతలు కూడా రైతులకు తమ మద్దతును తెలియజేశారు. జూలై 22వ తేదీ నుండి రైతులు కిసాన్ సంసద్ అంటే రైతుల పార్లమెంట్ పేరుతో జంతర్ మంతర్ వద్ద ధర్నా నిర్వహిస్తున్నారు.

English summary

Opposition parties have stated to repeal the farm laws which are harm to the farmers. Rahul gandhi along with opposition leaders went to farmers protest at jantar mantar and demanded to repeal black laws. Rahul Gandhi revealed that they wanted to talk about Pegasus in Parliament but the ruling party did not allow it. Narendra Modi has been criticized for knowing inside information on every Indian's phone.