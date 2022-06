దేశవ్యాప్తంగా అగ్నిపథ్ ఆందోళనల మధ్య అగ్నివీరులకు బంపర్ ఆఫర్ ఇచ్చిన ఆనంద్ మహీంద్రా

India

దేశవ్యాప్తంగా అగ్నిపథ్ పథకంపై చెలరేగుతున్న ఆందోళనల మధ్య ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త ఆనంద్ మహీంద్రా అగ్ని వీరులకు బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించారు. అగ్ని వీరులు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని పేర్కొన్న ఆయన వారి ఉద్యోగాలకు భరోసా ఇచ్చారు.

Large potential for employment of Agniveers in the Corporate Sector. With leadership, teamwork & physical training, agniveers provide market-ready professional solutions to industry, covering the full spectrum from operations to administration & supply chain management https://t.co/iE5DtMAQvY

Saddened by the violence around the #Agneepath program. When the scheme was mooted last year I stated-& I repeat-the discipline & skills Agniveers gain will make them eminently employable. The Mahindra Group welcomes the opportunity to recruit such trained, capable young people

Mahindra Group chairman Anand Mahindra has given a bumper offer to agniveers amidst agitating concerns across the country and has made it clear that he will provide job opportunities to agniveers in Mahindra Group. Interesting tweet to this extent.