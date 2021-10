ఆర్యన్ ఖాన్ డ్రగ్స్ కేసు : ఆ ఇద్దరు నిందితులకు బెయిల్ మంజూరు చేసిన ఎన్డీపీఎస్ ప్రత్యేక కోర్టు

India

oi-Dr Veena Srinivas

బాలీవుడ్ లో ప్రకంపనలు రేపిన అక్టోబర్ 2న ముంబై తీరంలో క్రూయిజ్ షిప్‌పై దాడి కేసులో అరెస్టయిన ఇద్దరు నిందితులకు ఎన్డీపీఎస్ ప్రత్యేక కోర్టు ఈరోజు బెయిల్ మంజూరు చేసింది. నార్కోటిక్స్ కంట్రోల్ బ్యూరో (NCB) అరెస్టు చేసిన ఇద్దరు నిందితులు మనీష్ రాజ్‌గారియా మరియు అవిన్ సాహులకు ప్రత్యేక ఎన్డీపీఎస్ కోర్టు మంగళవారం బెయిల్ మంజూరు చేసింది.

The NDPS special court today granted bail to two accused arrested in aryan khan drugs case. A special NDPS court on Tuesday granted bail to two accused Manish Rajgaria and Avin Sahu, who were arrested by the Narcotics Control Bureau.