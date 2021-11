వాట్సప్ చాట్ ల ఆధారంగా డ్రగ్స్ సరఫరా చేశారని నిర్దారించలేం: ఆర్యన్ ఖాన్ డ్రగ్స్ కేసులో కోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు!

India

oi-Dr Veena Srinivas

క్రూయిజ్ షిప్ డ్రగ్స్ కేసులో శనివారం ఈ కేసులో ఆర్యన్ ఖాన్ కు డ్రగ్స్ సరఫరా చేశాడని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఆచిత్ కుమార్‌కు బెయిల్ మంజూరు చేస్తూ ఎన్డీపీఎస్ ప్రత్యేక న్యాయస్థానం కేవలం వాట్సాప్ చాట్‌ల ఆధారంగా బాలీవుడ్ సూపర్‌స్టార్ కుమారుడు ఆర్యన్ ఖాన్ సహ నిందితుడు అర్బాజ్ మర్చంట్ కు డ్రగ్స్ సరఫరా చేసినట్లు నిర్ధారించలేమని వెల్లడించారు. నార్కోటిక్స్ కంట్రోల్ బ్యూరో (ఎన్‌సిబి) పంచనామా రికార్డులు కల్పితమని, అనుమానాస్పదంగా ఉన్నాయని తెలిపిన న్యాయస్థానం తన వివరణాత్మక ఉత్తర్వులో పేర్కొన్న అంశాలు ఆసక్తికరంగా మారాయి.

English summary

The NDPS special court on Saturday granted bail to Aachit Kumar, who is accused of supplying drugs to Aryan Khan ,and said that on the basis of WhatsApp chats, he could not confirm as drugs peddler.