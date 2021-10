ఆర్యన్ ఖాన్ డ్రగ్స్ కేసు: జైల్లో సైన్స్ బుక్స్ చదువుతున్న ఆర్యన్ ఖాన్, ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ కు మొబైల్ ఫోన్స్!!

India

బాలీవుడ్ బాద్ షా షారూక్ ఖాన్ తనయుడు ఆర్యన్ ఖాన్ ముంబై క్రూయిజ్ షిప్ డ్రగ్స్ కేసులో అరెస్ట్ అయ్యి అక్టోబర్ 7 వరకు నార్కోటిక్స్ కంట్రోల్ బ్యూరో (ఎన్‌సిబి) కస్టడీ విధించబడ్డ విషయం తెలిసిందే. ప్రస్తుతం జైల్లో ఉన్న ఆర్యన్ ఖాన్ జైలు గోడల మధ్య సైన్స్ పుస్తకాలు తిరగేస్తున్నట్లు తెలుస్తుంది. ఆర్యన్ ఖాన్ కోరిక మేరకు ఎన్సీబీ అధికారులు అతనికి సైన్స్ పుస్తకాలు అందించినట్టు సమాచారం.

Aryan Khan was arrested in the Mumbai Cruise Ship Drugs case and remanded in custody by NCB till October 7. Aryan Khan, is currently in jail, reading science books within the prison walls and meal from the NCB Mess.