Aunty: తల్లీ కూతురితో పొలిటికల్ లీడర్ పులిహోరా, క్రిమినల్ లాయర్ కు సినిమా, ఎదురింటి చిత్రా ?

oi-Mallikarjuna

చెన్నై: పొలిటికల్ లీడర్ గా, న్యాయవాదిగా చలామణి అవుతున్న నాయకుడు ఇప్పుడు పోలీసులకు చిక్కకుండా తప్పించుకుని తిరుగుతున్నాడు. వివాహిత మహిళతో చనువుగా ఉంటున్న పొలిటికల్ లీడర్ ఆమెతో పులిహోరా కలిపేశాడు. రానురాను తల్లిని పక్కడ పెడుతూ వచ్చిన ఆయన ఆమె కూతురిని లైంగిక వేధింపులకు గురి చేశాడని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. తన కూతురితో సరసాలు ఆడటానికి ప్రయత్నించిన లాయర్ మీద రగిలిపోయిన ఎదురింటి చిత్రా అతని మీద కేసు పెట్టి జైలుకు పంపించింది. జైలు నుంచి విడుదలైన తరువాత ఆ పొలిటికల్ లీడర్ మాకు నిద్రలేకుండా చేస్తున్నాడని, బెడ్ రూమ్ లో ఫోటోలు వీడియోలు తీసి మమ్మల్ని లైంగిక వేధింపులకు గురి చేస్తున్నాడని మహిళ సిటీ పోలీసు కమీషనర్ కు ఫిర్యాదు చేసింది. తల్లీకూతురి మీద లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడ్డాడని కేసు నమోదు కావడంతో న్యాయవాది అయిన ఆ పొలిటికల్ లీడర్ ఇప్పుడు మాయం అయిపోయాడు.

English summary

Parthasarathy, who is a member of the BJP’s advocate wing, Kodungaiyur police had recently registered a case as the woman complained that he continued to harass her. he has now been booked under Pocso Act after the woman’s minor daughter lodged a complaint that he molested her.