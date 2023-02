Wife: అక్రమ సంబంధం, ఆంటీ మీద డౌట్, నాతో డ్యూటీ చెయ్యమంటే బాయ్ ఫ్రెండ్ తో ఓవర్ డ్యూటీ చేస్తావా ?

ఉద్యోగం నుంచి రాత్రి లేటుగా ఇంటికి వస్తున్న భార్య మీద భర్తకు అనుమానం పెరిగింది. భార్య ఓవర్ డ్యూటీ చేసి వస్తున్నానని భర్తకు చెబుతూ వచ్చింది. నాతో డ్యూటీ చెయ్యమంటే నీ ప్రియుడితో ఓవర్ డ్యూటీ చేస్తున్నావా ?

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/ రాణిపేట్/వేలూరు: వివాహం చేసుకున్న దంపతులకు సంతోషంగా కాపురం చేశారు. దంపతులకు కూతురు, కొడుకు ఉన్నారు. కుమార్తె పెళ్లి చేసుకుని అత్తారింటిలో భర్తతో కలిసి సంతోషంగా ఉంటున్నది, కొడుకు కాలేజ్ లో డిగ్రీ చదువుతున్నాడు. ఐదు సంవత్సరాల క్రితం వరకు దంపతులు చాలా సంతోషంగానే ఉన్నారు. భార్య ఓ కంపెనీలో ఉద్యోగం చేస్తున్నది. భర్త బేకారుగా తిరగడం మొదలుపెట్టాడు. ఉద్యోగం నుంచి రాత్రి లేటుగా ఇంటికి వస్తున్న భార్య మీద భర్తకు అనుమానం పెరిగింది. భార్య ఓవర్ డ్యూటీ చేసి వస్తున్నానని భర్తకు చెబుతూ వచ్చింది. నాతో డ్యూటీ చెయ్యమంటే నీ ప్రియుడితో ఓవర్ డ్యూటీ చేస్తున్నావా ? అంటూ భర్త రగిలిపోయాడు. కొంతకాలంగా దంపతుల మధ్య ఇదే పంచాయితీ జరుగుతోంది. కొడవలి తీసుకున్న భార్య ఆమె భర్తను నరికేసింది. కసి తీరకపోవడంతో సుత్తి తీసుకుని భర్త తల మీద చితకబాది చంపేసింది.

lady leader: సాయంత్రం ఇంటికి వెళ్లిన లేడీ లీడర్ ఉరి వేసుకుని ?, కౌన్సిలర్ ఇంట్లో ఏం జరిగింది ?

English summary

Aunty who hacked her husband to death with a machete after asking her if she was enjoying herself with her boyfriend near Vellore in Tamil Nadu.