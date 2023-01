Lady: విదేశాల్లో ఉద్యోగం, బ్రిటీష్ అధికారులు అని చెప్పి ఏం చేశారంటే, ఐటీ హబ్ లో !

ఉన్నత చదువులు చదివిన చాలా మంది యువతి, యువకులు విదేశాల్లో చదువుకోవడానికి ఆసక్తి చూపిస్తారు. విదేశాల్లో ఉద్యోగం చెయ్యాలని ఆశపడుతున్న 25 ఏళ్ల యువతిని టార్గెట్ చేసుకున్న కన్నింగ్ ముఠా ఆమె నుంచి లక్షలాది రూపాయలు లాగేశారు.

India

oi-Mallikarjuna

పుదుచ్చేరి/బెంగళూరు/చెన్నై: విదేశాల్లో ఉద్యోగం చెయ్యాలని చాలా ఆశ ఉంటుంది. ఉన్నత చదువులు చదివిన చాలా మంది యువతి, యువకులు విదేశాల్లో చదువుకోవడానికి ఆసక్తి చూపిస్తారు. విదేశాల్లో ఉద్యోగం చెయ్యాలని ఆశపడుతున్న 25 ఏళ్ల యువతిని టార్గెట్ చేసుకున్న కన్నింగ్ ముఠా ఆమె నుంచి లక్షలాది రూపాయలు లాగేశారు. ఉగండాకు చెందిన నిందితులు తమిళనాడు, బెంగళూరులో మకాం వేసి యువతికి నకిలి అపాయింట్ మెంట్ లెటర్ మెయిల్ లో పంపించి చివరికి ఆమెకు సినిమా చూపించారు. పోలీసుల ఎంట్రీతో విదేశీయులకు చుక్కలుకనపడ్డాయి.

Wife: కోటీశ్వరుడి భార్యతో కాంట్రాక్టర్?, కిడ్నాప్ చేసి భార్య కళ్ల ముందే ప్రియుడిని ఎలా చంపాడంటే ?, షాక్!

English summary

Believing that they will be given a job abroad, they are the officials of the British ambassador, and put a monkey hat on the young woman.