బెంగళూరు గ్యాంగ్ రేప్-వెలుగులోకి షాకింగ్ విషయాలు-బంగ్లా నుంచి వందల కొద్ది మహిళల అక్రమ రవాణా

India

oi-Srinivas Mittapalli

గత నెలలో బెంగళూరులో వెలుగుచూసిన గ్యాంగ్ రేప్ ఘటనకు సంబంధించి విస్తుపోయే విషయాలు బయటపడుతున్నాయి. పోలీసులు లోతుగా దర్యాప్తు జరుపుతున్న కొద్ది కొత్త విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఆ ముఠా బంగ్లాదేశ్ నుంచి కొన్ని వందల మంది మహిళలను అక్రమంగా భారత్‌కు తీసుకొచ్చినట్లు తేలింది. ఉద్యోగాల పేరుతో అమాయక బంగ్లాదేశీ యువతులను బెంగళూరు తీసుకొచ్చి వ్యభిచార రొంపిలోకి దింపుతున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.గ్యాంగ్ రేప్ కేసులో ప్రధాన నిందితుడు శోభుజ్ ఈ వ్యభిచార రాకెట్ వెనుక ప్రధాన సూత్రధారిగా గుర్తించారు.

English summary

The rescued women in Bengaluru gang rape incident told the police that they and “hundreds of other women” had been brought illegally into India from Bangladesh by traffickers.