భారత్ బయోటెక్ అనూహ్య అడుగు -కొవాగ్జిన్ ఫార్ములా పంచుకోడానికి రెడీ -జగన్ లేఖతో మోదీ సర్కార్ కదలిక

National

oi-Madhu Kota

దేశంలో కరోనా వైరస్ రెండో దశ విలయం ప్రమాదకరంగా సాగుతూ, వేలమందిని పొట్టనపెట్టుకుంటుండగా, వ్యాక్సిన్ల కొరత వల్ల టీకాల పంపిణీ కార్యక్రమం డీలాపడింది. ప్రస్తుతం దేశంలో రెండు వ్యాక్సిన్లకు మాత్రమే అనుమతి ఉండటంతో వాటి ఉత్పత్తి సామర్థ్యం దృష్ట్యా అందరికీ టీకాలు అందాలంటే ఇకొన్ని ఏళ్లు పడుతుంది. ఈ దశలో వ్యాక్సిన్ల ఉత్పత్తిపై భారత్ బయోటెక్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. భారత్ బయోటెక్ అధినేత కులాన్ని, ఆయనకు చంద్రబాబుతో ఉన్న అనుబంధాన్ని ప్రస్తావిస్తూ వైసీపీ మంత్రులు తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేస్తున్న సమయంలో, ఏపీ సీఎం జగన్ రాసిన లేఖతో మోదీ సర్కార్ కదలడం చర్చనీయాంశమైంది..

తెలంగాణ: కరోనా తగ్గి, బ్లాక్ ఫంగస్ విజృంభణ -గాంధీలో 3, భైంసాలో 5 కేసులు -4693 కొవిడ్ కేసులు, 33 మరణాలు

English summary

With several states urging the Centre to share the formula of Covid-19 vaccines with other manufacturers to increase production, NITI Aayog member Dr. VK Paul today informed that 'Bharat Biotech has welcomed this', new agency ANI reported. Dr. VK Paul said, as reported by ANI, "People say that Covaxin be given to other companies for manufacturing. I am happy to say that Covaxin manufacturing company (Bharat Biotech) has welcomed this when we discussed it with them. Under this vaccine live virus is inactivated & this is done only in BSL3 labs."