పంజాబ్ ఓటమితో కేజ్రీవాల్ ను చంపేందుకు బీజేపీ కుట్ర: మనీష్ సిసోడియా సంచలన ఆరోపణలు

India

పంజాబ్ ఎన్నికల్లో ఓటమి తర్వాత ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్‌ను చంపాలని బీజేపీ భావిస్తోందని ఢిల్లీ ఉప ముఖ్యమంత్రి మనీష్ సిసోడియా బుధవారం సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. దీనికి సంబంధించి అధికారికంగా ఫిర్యాదు చేస్తామని ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (ఆప్) నాయకుడు, డిప్యూటీ సీఎం మనీష్ సిసోడియా చెప్పారు.

Deputy CM Manish Sisodia alleged that the BJP had conspired to kill Kejriwal in the wake of the Punjab defeat and that BJYM activists had attacked Kejriwal's house with the help of the police.