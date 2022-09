కాలిపోతున్న ఆరెస్సెస్ నిక్కర్-కాంగ్రెస్ ట్వీట్ పై దుమారం-బీజేపీ ఎదురుదాడి..

India

oi-Syed Ahmed

రాహుల్ గాంధీ భారత్ జోడో యాత్ర నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కొంగొత్త వ్యూహాల్ని అమలుచేస్తోంది. బీజేపీ, ఆరెస్సెస్ భావజాలానికి, విద్వేష రాజకీయాలకు వ్యతిరేకంగా రాహుల్ గాంధీ చేపట్టిన యాత్ర నేపథ్యంలో.. దానికి మద్దతుగా బీజేపీ, ఆరెస్సెస్ పై సామాజిక మాధ్యమాల్లో విపరీతంగా ప్రచారం చేస్తోంది. ఇదే క్రమంలో ఆరెస్సెస్ చెడ్డీ ఫొటోతో కాంగ్రెస్ పార్టీ పెట్టిన ట్వీట్ విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది.

To free the country from shackles of hate and undo the damage done by BJP-RSS. Step by step, we will reach our goal. #BharatJodoYatra 🇮🇳 pic.twitter.com/MuoDZuCHJ2

కాంగ్రెస్ పార్టీ పెట్టిన ట్వీట్ లో ఆరెస్సెస్ చెడ్డీ తగలబడుతోంది. ఇందులో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫొటోతో పాటు మరో 145 రోజులంటూ ఓ కామెంట్ కూడా పెట్టింది. దీంతో రాహుల్ గాంధీ భారత్ జోడో యాత్ర మరో 145 రోజులు పూర్తి చేసుకుంటే భారత్ లో విద్వేషం కూడా ఇలా కాలిపోతుందనే అర్ధం వచ్చేలా ఈ ట్వీట్ పెట్టారు. దీంతో విద్వేష రాజకీయాలకు వ్యతిరేకంగా కాంగ్రెస్ చేపట్టిన పోరాటాన్ని ప్రతిబింబించేలా ఈ ట్వీట్ పెట్టిన్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో సహజంగానే బీజేపీ, ఆరెస్సెస్ వర్గాలు దీనికి కౌంటర్లు మొదలుపెట్టాయి.

Such a shameful tweet representing such a shameful mindset.

Congress Party is not even hiding its true intentions. In the garb of ‘Bharat Jodo’, it is indulging in ‘Bharat Todo’. India will not forgive them for their intentions of hurting nationalists! https://t.co/EgG3mE9L4X