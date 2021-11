గోవా ఎన్నికలపై బీజేపీ ఫోకస్ .. బీజేపీ చీఫ్ జేపీ నడ్డా పర్యటన, కారకర్తలకు దిశా నిర్దేశం

India

గోవాలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సమయం దగ్గర పడుతున్న తరుణంలో రాజకీయ పార్టీలు వ్యూహాత్మకంగా పావులు కదుపుతున్నాయి. గోవాలో రాబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు, భారతీయ జనతా పార్టీ (బిజెపి) చీఫ్ జెపి నడ్డా, ప్రతి ఒక్కరూ ప్రయోజనం పొందే వరకు రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పథంలో ముందుకు తీసుకువెళ్లాలని, సాధికారత సాధించడానికి మద్దతు ఇవ్వాలని పార్టీ కార్యకర్తలను కోరారు. నడ్డా నవంబర్ 24 నుంచి రెండు రోజుల పాటు గోవాలో పర్యటిస్తున్నారు.ఎన్నికల నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలో తన రెండు రోజుల పర్యటనలో, బిజెపి చీఫ్ పార్టీ నాయకులతో కలిసి పనాజీలోని మహాలక్ష్మి ఆలయంలో పూజలు చేశారు.

Offered prayers at Mahalaxmi Temple in Panaji, Goa. May the divine power to bless everyone with health and prosperity. pic.twitter.com/V7EI9yfJtV

The BJP has focused on the Goa elections. BJP chief JP Nadda visit to goa created interest. JP Nadda directed the activists to go ground level. The BJP, which is focused on strengthening the party.