గోవా, ఉత్తరాఖండ్, పంజాబ్ ఎన్నికలకు మిగిలిన అభ్యర్థులను ఖరారు చేయనున్న బీజేపీ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా

ఒకపక్క భారతదేశంలో కరోనా మహమ్మారి కేసులు విస్తరిస్తున్న సమయంలో, ప్రధానమైన ఐదు రాష్ట్రాలలో ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. దీంతో ఉత్తర ప్రదేశ్, గోవా, ఉత్తరాఖండ్, పంజాబ్, మణిపూర్లో ఎన్నికల సందడి నెలకొంది. త్వరలో జరగనున్న గోవా, ఉత్తరాఖండ్ మరియు పంజాబ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు బిజెపికి మిగిలిన అభ్యర్థుల పేర్లను నిర్ణయించడానికి బిజెపి కేంద్ర ఎన్నికల కమిటీ (ఇసిఐ) పార్టీ అధ్యక్షుడు జెపి నడ్డాకు అధికారం ఇచ్చింది. ఫిబ్రవరి 10న ప్రారంభమయ్యే ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికలకు కొన్ని రోజుల ముందు ఈ నిర్ణయం వెలువడింది.

English summary

The BJP Central Election Committee has authorised party president JP Nadda to decide the rest of the candidates for BJP for the upcoming assembly elections of Goa, Uttarakhand, and Punjab.